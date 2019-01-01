Турция — Уэльс. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи чемпионата Европы.

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Сборная Турции в матче второго тура группового этапа Евро-2020 сыграет против национальной команды Уэльса. Встреча группы А пройдет на Бакинском олимпийском стадионе в столице Азербайджана.

Турция — Уэльс

Среда, 16 июня, 19:00. Бакинский олимпийский стадион, Баку. Главный арбитр встречи — Артур Диаш (Португалия), Телетрансляция на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2.

В матче первого тура групповой стадии Евро-2020 сборная Уэльса ушла от поражения от Швейцарии, завершив встречу со счетом 1:1. Подопечные Роба Пейджа с большим трудом и везением набрали важное очко, которое может им существенно помочь в дальнейшем, о чем заявил сам наставник после матча.

Таким образом, победа Уэльса над Турцией может дать им путевку в плей-офф турнира при определенных дальнейших раскладах. Однако несмотря на огромную мотивацию и важность матча, не стоит забывать, что игра пройдет в Баку, где будет много турецких фанатов, а поддержка с трибун очень важна, что было доказано не раз.

Если говорить о составе валлийской команды, то, скорее всего, она вновь сыграет в четыре защитника, а не как было на подготовке к Евро-2020 (в три). Более осторожная игра может принести свои плоды, но игрокам впереди нужно бережнее относиться к своим моментам. Многое конечно же, будет зависеть от лидеров — Гарета Бэйла и Аарона Рэмси.

Что касается Турции, то на старте турнира она прервала свою серию из шести матчей без поражений, уступив фаворитам Евро-2020 — сборной Италии со счетом 0:3. В последний раз такая серия была у Мирчи Луческу, действующего главного тренера киевского Динамо, в 2018 году.

Турция также может похвастаться тем, что она не проигрывает Уэльсу с 1981 года, хотя их история противостояний насчитывает всего лишь шесть встреч. Последнее поражение турков было в 1981 году, когда в воротах стоял Шенол Гюнеш — ныне главный тренер турецкой национальной команды. Последняя встреча команд прошла еще 24 года назад — в 1997 году, когда турки обыграли валлийцев со счетом 6:4.

Конечно, такую результативность мы вряд ли увидим сегодня, но то, что обе команды будут настроены на победу — никто не сомневается, ведь победа в этом матче, может существенно повлиять на турнирное положение сборных по итогам группового этапа.

Ориентировочные составы

Турция: Чакыр — Мераш, Демирал, Сеюнджю, Челик — Чалханоглу, Кахведжи, Йокушлу, Айхан, Ундер — Йылмаз

Уэльс: Уорд — Дэвис, Родон, Мефам, Робертс — Моррелл, Аллен — Джеймс, Рэмси, Бэйл — Мур

Тренеры говорят

Шенол Гюнеш, сборная Турции: "Да, турнир мы начали неудачно, но это еще ничего не значит. В истории есть немало примеров, когда команда давала результат после неудачного первого матча. Мы сыграли плохо, проиграли с крупным счетом. Многое нужно менять".

Роб Пейдж, сборная Уэльса: "Турция, конечно же, постарается набрать три очка. Нам нужно найти способ добиться победы. Если мы наберем очки в каждом из двух стартовых матчей, то все должно быть хорошо".