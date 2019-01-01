Алиоски: Для нас предстоящий матч как финал, как и для Украины

Хавбек Северной Македонии поделился своими мыслями накануне поединка с Украиной.

Езджан Алиоски, ffm.mk

Полузащитник сборной Северной Македонии Езджан Алиоски прокомментировал подготовку своей команды к матчу второго тура группового этапа Евро-2020 против Украины.

"Мы гордимся матчем, сыгранным против Австрии (1:3). Результат был для нас не очень хорошим, но мы должны думать позитивно.

Мы сфокусированы на матче с Украиной, успеем восстановиться и будем готовы. Мы изучаем соперника и нам нужно исправить ошибки с первого матча. Нам нужно играть в свой футбол, верить в себя. Для нас этот матч как финал, как и для Украины.

Тактически мы должны быть на уровне, но при этом быть очень осторожными. Украина играет в хороший атакующий футбол. Они забили два гола Нидерландам, входят в число фаворитов матча, и для нас это хорошо.

У нас есть качество, выйдем без страха и с верой в положительный результат. Мы точно знаем, что нам нужно улучшить, и важно оставаться на одном уровне все 90 минут. У нас есть качество, чтобы забить два гола, даже если мы будем проигрывать. Самое главное — верить в себя и команду", — приводит слова Алиоски официальный сайт Федерации футбола Северной Македонии.

Напомним, матч между Украиной и Северной Македонией состоится 17 июня. Начало поединка — в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.