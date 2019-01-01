Украина — Северная Македония: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко
Football.ua предлагается вашему внимаю прямую трансляцию пресс-конференции главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.
Андрей Шевченко, УАФ
Сборная Украины в рамках второго тура группового этапа Евро-2020 встретится с национальной командой Северной Македонии. Матч пройдет в Бухаресте на Национальном стадионе.
Предлагаем вашему вниманию видео онлайн-трансляцию предматчевой пресс-конференции главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, которая состоится 16 июня в 15:30 по киевскому времени:
Напомним, матч между Украиной и Северной Македонией состоится 17 июня. Начало поединка — в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
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