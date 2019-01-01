Система игры сборной Македонии: Позиционная фаланга и Ахиллесова пята команды Ангеловски

Football.ua разбирает основные тактические нюансы в системе игры сборной Северной Македонии — второго соперника Украины на Евро-2020.

Игроки сборной Северной Македонии, Getty Images

В своем втором матче на Евро-2020 сборная Украины сыграет с национальной командой Македонии. Вероятно, что окончательное распределение мест в группе С будет в третьем туре, но, по большому счету, для команды Андрея Шевченко именно очное противостояние с дебютантами чемпионатов Европы будет ключевым. Именно от результата этого матча зависят дальнейшие турнирные перспективы обеих команд.

Постараемся разобрать основные тактические нюансы в системе игры сборной Македонии. Базовой тактической схемой команды Игора Ангеловски является формация 5-3-2. В аналогичную структуру интегрированы и принципы игры первого соперника сборной Украины на Евро, но стиль и модель игры Нидерландов и Северной Македонии кардинально отличаются. "Красные рыси" достаточно комфортно себя чувствуют в фазе игры без мяча. Если искать сравнение в клубном футболе, то в принципе, модель Македонцев имеет схожесть с игрой Лацио Симоне Индзаги. Наиболее развитым аспектом у команды Ангеловски является позиционная оборона.

Это базовая схема Македонии и ее оптимальный стартовый состав на данном этапе. Именно в таком сочетании команда Ангеловски вышла на матч со сборной Австрии и именно в этом виде она выигрывала у Германии в выездном матче отборочного турнира ЧМ-2022 (2:1).

В воротах играет Димитриевски из Райо Вальекано. Основная тройка защитников представляет загребское Динамо (С. Ристовски), Риеку (Велкоски) и Фехервар (Муслиу). Опорник – Ариян Адеми также играет в Динамо Загреб. Эльмас и Барди – не последние игроки в Наполи и Леванте соответственно. Правый латераль – Бобан Николов, по ходу прошлого сезона из Фехервара перешел в Лечче и теперь бороздит просторы итальянской Серии В. Его коллега по левому флангу, Алиоски – один из основных игроков в Лидсе Марло Бьелсы. Вместо не попавшего в заявку из-за травмы Несторовски (Удинезе), пару в атаке опытнейшему Горану Пандеву составляет Трайковски (Мальорка). Не сборная мира, конечно, но, в принципе, достаточно солидный кадровый потенциал, который, при слаженных командных взаимодействиях и определенных обстоятельствах, способен создать проблемы практически любому сопернику.

В подсознании представителей европейской футбольной общественности сборная Македонии по-прежнему является маленькой командой, которая ни на что не претендует. Но, последние результаты и собственно уровень игры этой сборной показывают, что она является одной из наиболее недооцененных из всех участников Евро-2020. В этом году она в официальном матче выиграла у Германии, разгромила Казахстан и Лихтенштейн с общим счетом – 9:0.

На последних минутах упустили победу и ничью в матчах со словенцами и румынами соответственно. Причем в Бухаресте команда Ангеловски владела мячом больше хозяев поля, что уже говорит о том, что это не просто однообразный аутсайдер, готовый лишь на игру вторым номером.

Еще относительно недавно команда играла по схеме с двумя центральными защитниками, но в процессе поиска оптимального варианта Ангеловски остановился на структуре 5-3-2. Хотя, в том же матче с Австрией мы видели, что при необходимости Македония легко может перестроиться на 4-4-2. После второго пропущенного гола времени оставалось не так много, и Ангеловски решил пожертвовать одним центрбеком ради численного усиления флангов. Нужно отметить, что Македония неплохо смотрелась в противостоянии с австрийцами и могла рассчитывать на положительный результат.

Основная ударная сила Северной Македонии – это тройка хавбеков, левый латераль и, разумеется – Пандев. Последний – культовая личность для македонского футбола. Символично, что именно его гол в решающем матче квалификации и вывел сборную на Евро, и именно он стал автором первого исторического взятия ворот для своей национальной команды на крупных международных турнирах.

В матче с Австрией, Македония действовала вторым номером, сделав ставку на быстрые атаки. Очень важный момент – подавляющее большинство атакующий действий (62%) команда проводила через свой левый фланг. Достаточно необычный, я бы даже сказал аномальный показатель. На карте усредненных позиций зафиксированы регулярные смещения в левый полуфланг обоих нападающих, левого центрального защитника и левого центрального хавбека.

Но, в принципе, это заваливание на один из флангов не удивительно. В этой зоне взаимодействует самая опасная связка команды Ангеловски – Эльмас и Алиоски. Это техничные, креативные игроки с хорошей взрывной скоростью.

Для команды, которая строила свою игру от обороны, Македония достаточно много времени находилась в фазе игры с мячом, совершив более пятисот касаний мяча за матч. Диаграмма передач подтверждает высокий уровень взаимодействий между Алиоски и Эльмасом. Между этой парой было совершено 20 передач, это самый высокий показатель в команде. Хавбек Леванте сыграл сыграл на латераля одиннадцать раз, в обратный адрес последовало девять пасов.

Откровенно низкий показатель точности передач – 72%, прежде всего, связан с тем, что игроки сборной Македонии при переходе в атаку ищут наиболее короткие пути к воротам соперника и в большинстве случаев не сохраняют мяч для стирильного контроля, а играют на обострение. Именно с этим связаны показатели Алиоски и Барди — 60% и 64% соответственно.

Соперник сборной Украины по возможности старается держать линию обороны повыше. На скриншоте из трансляции матча отбора к ЧМ-2022 с Германией видно, что даже при продвижении мяча в треть поля македонцев, они пытались лишний раз не садиться слишком глубоко. Структура 5-3-2 в позиционной обороне способствует максимальному перекрытию центральной зоны и выдавливанию мяча на фланги.

Когда соперник, будь-то Австрия, Германия или Румыния, направлял развитие позиционной атаки на фланг, структура Ангеловски закрывала свою ловушку. На схеме видно, как за счет горизонтальных смещений игроков македонцы перекрывают практически все векторы для передач. У подобных ситуаций два наиболее частых развития событий – соперник играет назад или следует передача в борьбу. При попытке атакующей командой перевести мяч на противоположный фланг, македонский маятник автоматически начинает движение к противоположной бровке.

В большинстве случаев, зажатый на фланге соперник получает ситуацию, которую мы видим на скриншоте. Австрийцы сталкивались с двумя уровнями давления. Македония старалась создавать численный перевес или равенство и в зоне мяча (белый) и в зоне взаимодействий (красный).

Вот пример похожей ситуации из матча с Германией. При отборе или перехвате мяча игроки сборной Македонии ищут варианты для возможного проведения быстрой атаки.

Наиболее популярным вариантом в данном аспекте игры является игра через нападающего, в большинстве случаев, конечно же, через Пандева. Ветеран практически освобожден от черновой работы. В прессинге более активное участие принимает его партнер по линии атаки. Пандев в основном блуждает в поисках зон, чтобы принять продольную или диагональную передачу и активировать быстрый выпад команды. Как правило, в момент паса на Пандева группа игроков уже начинает атаковать пространство в своих вертикальных коридорах. Особенно опасны стремительные подключения Алиоски.

Из главных минусов структуры игры сборной Македонии можно отметить сильную подверженность их хавбеков гравитации мяча. Нередко вся тройка идет на владеющего в центре мячом соперника. При этом сильно оголяются полпространства. Быстрое продвижение мяча из одной вертикальной зоны в другую могут создать серьезные трудности обороне Македонии.

Еще парочка важных тактических нюансов, которые заслуживают внимания. Первый — персональная опека при стандартах у своих ворот. Нужно отметить, что австрийцы нанесли по воротам Димитриевски 10 ударов и лишь один из них был нанесен после розыгрыша стандартных положений. Германия нанесла 11 ударов и не одного со стандартов. Румыния из 18 – всего 2. Второй – Македония много фолит, но практически не нарушает правил в своей трети поля. В матче с Австрией все фолы (16) македонцев были совершены во второй и финальной третях. Даже с в противостоянии с немцами, команда в своей трети получила лишь два штрафных.

Каждый матч в группе – это отдельная история, со своими героями, антигероями и сюжетом. Скромный статус дебютанта крупных международных турниров не должен нас смущать. Нужно быть готовыми к тому, что в Бухаресте сборную Украины ждет тяжелый, изнурительный матч, без каких либо гарантий на успешный результат. В финальной стадии нет откровенно слабых команд. Бумажный статус фаворита не добавляет шансов на футбольном поле.

В этом году Украина провела семь матчей, в пяти из которых "сине-желтым" противостоял соперник с пятеркой защитников. Велика вероятность того, что сборной Украины большую часть игрового времени будет действовать с позиции силы и нам придется искать брешь в "македонской фаланге".

Будем надеяться, что позиционные атаки команды Шевченко будут не менее эффективными, чем в спаррингах с Северной Ирландией и Кипром, которые по структуре похожи с командой Ангеловски. Хотя, разумеется, нынешний вариант сборной Македонии сильнее спарринг-партнеров сборной Украины. В любом случае, если мы претендуем на выход из группы, этого сопернику нужно побеждать.

Сергей Костенюк, Football.ua