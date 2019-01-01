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Ярмоленко: Готовимся ко второму матчу с позитивом, понимаем, что мы должны быть вместе

Лидер сборной Украины поделился своими мыслями накануне матча против Северной Македонии.

Андрей Ярмоленко, УАФ
Андрей Ярмоленко, УАФ

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал подготовку национальной команды к предстоящему поединку второго тура группового этапа Евро-2020 против Северной Македонии.

"Мы уже разобрали первую игру с Нидерландами с тренерским штабом. Нам указали на хорошие моменты и ошибки. Готовимся ко второму матчу с позитивом, понимаем, что сейчас мы, как никогда, должны быть вместе.

Все хорошо, работаем, слушаем тренеров. Нам расскажут, как надо играть против Северной Македонии. Будем выходить на поле и выполнять свою работу. Хочется верить, что мы ее сделаем хорошо.

На таких турнирах слабых команд нет. Все готовятся к серьезной игре, к битве. Я думаю, что и македонцы не выйдут проигрывать. Мы будем настраиваться на хороший бой, постараемся победить", — приводит слова Ярмоленко пресс-служба УАФ.

Напомним, матч между Украиной и Северной Македонией состоится 17 июня. Начало поединка — в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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