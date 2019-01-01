Ярмоленко: Готовимся ко второму матчу с позитивом, понимаем, что мы должны быть вместе

Лидер сборной Украины поделился своими мыслями накануне матча против Северной Македонии.

Андрей Ярмоленко, УАФ

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал подготовку национальной команды к предстоящему поединку второго тура группового этапа Евро-2020 против Северной Македонии.

"Мы уже разобрали первую игру с Нидерландами с тренерским штабом. Нам указали на хорошие моменты и ошибки. Готовимся ко второму матчу с позитивом, понимаем, что сейчас мы, как никогда, должны быть вместе.

Все хорошо, работаем, слушаем тренеров. Нам расскажут, как надо играть против Северной Македонии. Будем выходить на поле и выполнять свою работу. Хочется верить, что мы ее сделаем хорошо.

На таких турнирах слабых команд нет. Все готовятся к серьезной игре, к битве. Я думаю, что и македонцы не выйдут проигрывать. Мы будем настраиваться на хороший бой, постараемся победить", — приводит слова Ярмоленко пресс-служба УАФ.

Напомним, матч между Украиной и Северной Македонией состоится 17 июня. Начало поединка — в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.