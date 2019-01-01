Шакири: Я хочу разочаровать Манчини

Хавбек намерен дать бой итальянцам.

Джердан Шакири, getty images

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири высказался накануне матча 2 тура Евро-2020 с Италией.

"Я хочу разочаровать Манчини. Мы должны взломать их защиту и забить, а также играть очень осторожно во всех отношениях против такой прекрасной команды.

У нас хорошие шансы на выход из группы", – сказал швейцарец.

Швейцарией сыграет с Италией сегодня, 16 июня, в Риме. Начало матча — 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию анонс данной встречи.