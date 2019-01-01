Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро-2020
Помимо украинца на награду претендуют Патрик Шик, Криштиану Роналду и Стефан Лайнер.
УЕФА на своем официально сайте объявил претендентов на звание автора лучшего гола в первом туре группового этапа Евро-2020.
В список номинантов попал забитый мяч в исполнении вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко, который красивым дальним ударом поразил ворота национальной команды Нидерландов.
Гол Ярмоленко:
Также среди других номинантов оказались игрок Австрии Стефан Лайнер, форвард Чехии Патрик Шик, забивший с центра поля и забитый мяч Криштиану Роналду из Португалии. Проголосовать можно ЗДЕСЬ.
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