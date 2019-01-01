Кривцов: На Евро нет слабых команд. Недооценки Северной Македонии быть не должно

Защитник "сине-желтых" рассказал о подготовке команды к матчу против Северной Македонии.

Сергей Кривцов, УАФ

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал обстановку в национальной команде накануне матча второго тура группового этапа Евро-2020 против Северной Македонии.

"Сосредоточены, думаем о следующем сопернике. Многое будет зависеть от этой встречи. Те, кто играл против Нидерландов, провели восстановительную тренировку, другие — полноценное занятие. В дальнейшем будем работать над игровыми связями непосредственно на матч с Северной Македонией.

На чемпионате Европы нет слабых команд. В составе Северной Македонии немало игроков, которые выступают в европейских лигах. Недооценки быть не должно.

Возможно, немного устали морально, но мы приехали на чемпионат Европы. Мы знали, что будет затяжной сбор, однако это часть нашей работы. Для меня это первый турнир такого масштаба, и очень приятно здесь находиться", — приводит слова Кривцова пресс-служба УАФ.

Напомним, матч между Украиной и Северной Македонией состоится 17 июня. Начало поединка — в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.