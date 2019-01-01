Шуллер сыграет с первых минут против России

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы B, в котором сыграют Финляндия и Россия.

Расмус Шуллер, Getty Images

Второй тур чемпионата Европы-2020 поединком на стадионе Санкт-Петербург будут торжественно открывать сборные Финляндии и России.

После победы над Данией (1:0), Маркку Канерва совершил лишь одну замену в стартовом составе своей команды — в центре поля вместо Спарва будет играть Расмус Шуллер.

В то же самое время, поражение от Бельгии (0:3) заставило Станислава Черчесова поменять даже голкипера — Матвей Сафонов начнет игру в рамке ворот, а травмированного Юрия Жиркова на левом фланге обороны заменит Дмитрий Баринов. Также, у россиян в центре защиты наблюдаем появление Дивеева, который заменил допустившего ошибку в прошлой игре Семенова, а Алексей Миранчук дополнил тройку атакующих полузащитников.

Финляндия: Градецки — Райтала, Тойвио, Араюури, О’Шонесси, Уронен — Лод, Шюллер, Камара — Похьянпало, Пукки.

Запасные: Йоронен, Яаккола, Вяйсянен, Йенсен, Сойри, Спарв, Алхо, Кауко, Лаппалайнен, Валакари, Иванов, Форсс.



Россия: Сафонов — Фернандес, Дивеев, Джикия, Баринов — Зобнин, Оздоев — Миранчук, Головин, Кузяев — Дзюба.