Шевченко: Северная Македония заслуживает уважения, у них свой стиль игры и мы должны быть внимательны на контратаках

Специалист охарактеризовал предстоящего соперника.

Андрей Шевченко, УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал предстоящую игру против Северной Македонии в рамках второго тура Евро-2020.

"Атмосфера очень хорошая. С Нидерландами был хороший матч, хорошая реакция от команды. Смотрим позитивно на следующую игру против Северной Македонии. Завтра намечается дождь? Мы на это повлиять не можем. Как распорядится природа, так и будем играть. Надеюсь, ливень не приведет к остановке матча. Нужно провести игру без остановок.

У нас есть полное понимание задач, которые перед нами стоят. Команда готовится, настраивается, это очень важный турнир. Украина не всегда попадает в такие части турнира. Я несу ответственность за результат, а слова будут лишними".

"С Нидерландами не хватало последнего паса. Не получилось создать давление в центре поля. Нидерланды к концу первого тайма нас поджали. Но во втором тайме была хорошая реакция, команда поднялась во вторую зону.

Прессинговали, создавали моменты. Были и позитивные и негативные моменты. С командами топ-уровня все предугадать невозможно. Когда закрываем середину поля, ослабляем другие позиции. Я считаю что команда делала все правильно.

Игра была открытая. Зрители получили удовольствие. Но хотелось лучшего результата. Но та игра в прошлом. Северная Македония заслуживает уважения, у них свой стиль игры — 5-3-2. В последние несколько лет они обыгрывали топ-команды. Должны быть внимательны на контратаках", — сказал наставник.

Напомним, матч между Украиной и Северной Македонией состоится 17 июня. Начало поединка — в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.