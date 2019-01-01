Яремчук: У Северной Македонии нет футболистов уровня Депая, но есть командный дух

Форвард оценил игру следующего соперника сборной.

Роман Яремчук, УАФ

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал предстоящую игру Евро-2020 против Северной Македонии.

"Важно двигаться от матча к матчу. Я считаю, что здесь каждая игра – как финал. Дальше матч с Северной Македонией – и нам просто нужно добиться положительного результата. А потом думать о следующем.

Думаю, это будет один из самых сложных матчей для сборной Украины. Многие недооценивают Северную Македонию, но мы должны уважать соперника, сосредоточиться на своей игре, действовать агрессивно, и только тогда мы возьмем очки.

Конечно, у Северной Македонии нет футболистов уровня Депая, де Йонга, Вейналдума, но у них есть командный дух – я хорошо чувствую это. Я вижу, что у них есть идея на футбольном поле, они бьются, поэтому матч будет очень сложным для нас".

"Что касается схемы 5-3-2, с которой играет наш соперник, то Я бы не сказал, что это неудобная схема для нас. Любая тактика имеет право на жизнь. Северная Македония добивалась хороших результатов с помощью этой тактики, и я ожидаю, что они будут придерживаться этой схемы.

Точно могу сказать: наша команда уважает Северную Македонию. Эта сборная заслуживает наш большой респект", — сказал Ярмечук.

Напомним, матч между Украиной и Северной Македонией состоится 17 июня. Начало поединка — в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.