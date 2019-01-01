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Яремчук: У Северной Македонии нет футболистов уровня Депая, но есть командный дух

Форвард оценил игру следующего соперника сборной.

Роман Яремчук, УАФ
Роман Яремчук, УАФ

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал предстоящую игру Евро-2020 против Северной Македонии.

"Важно двигаться от матча к матчу. Я считаю, что здесь каждая игра – как финал. Дальше матч с Северной Македонией – и нам просто нужно добиться положительного результата. А потом думать о следующем.

Думаю, это будет один из самых сложных матчей для сборной Украины. Многие недооценивают Северную Македонию, но мы должны уважать соперника, сосредоточиться на своей игре, действовать агрессивно, и только тогда мы возьмем очки.

Конечно, у Северной Македонии нет футболистов уровня Депая, де Йонга, Вейналдума, но у них есть командный дух – я хорошо чувствую это. Я вижу, что у них есть идея на футбольном поле, они бьются, поэтому матч будет очень сложным для нас".

"Что касается схемы 5-3-2, с которой играет наш соперник, то Я бы не сказал, что это неудобная схема для нас. Любая тактика имеет право на жизнь. Северная Македония добивалась хороших результатов с помощью этой тактики, и я ожидаю, что они будут придерживаться этой схемы.

Точно могу сказать: наша команда уважает Северную Македонию. Эта сборная заслуживает наш большой респект", — сказал Ярмечук.

Напомним, матч между Украиной и Северной Македонией состоится 17 июня. Начало поединка — в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
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