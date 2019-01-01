Матвиенко: Разберем Северную Македонию, тренерский штаб нам все расскажет

Футболист поделился впечатлениями о сопернике.

Николай Матвиенко, УАФ

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко оценил предстоящий матч Евро-2020 против Северной Македонии.

"Тренерский штаб нам все расскажет, мы разберем Северную Македонию и нашу прошлую игру, что было хорошее, что плохое.

Мы будем максимально подготовлены к их игре и их фланговым игрокам", — сказал футболист на пресс-конференции.

Напомним, матч между Украиной и Северной Македонией состоится 17 июня. Начало поединка — в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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