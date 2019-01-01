Соболь: Могу сыграть левого вингера, но надеюсь, что у Зубкова все будет хорошо

Футболист — о матче против Северной Македонии.

ЭДУАРД СОБОЛЬ, ФОТО УАФ

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь поделился впечатлением о матче против Северной Македонии на Евро-2020.

"Позиция левого вингера – это не новая позиция для меня. Если вы помните я играл за Брюгге против киевского Динамо в Лиге Европы на этой позиции.

Для меня это не проблема, это будет решение тренерского штаба, но все же я надеюсь, что у Саши Зубкова все будет хорошо и он сможет восстановиться к следующей игр", — сказал Соболь.

Напомним, матч между сборными Украины и Северной Македонии состоится в четверг, 17 июня, в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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