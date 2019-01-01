Финляндия не сумела обыграть Россию
Подопечные Маркку Канервы не развили успех образца стартового тура.
Финляндия — Россия, Getty Images
Финляндия — Россия 0:1
Гол: Миранчук, 45+2
Финляндия: Градецки — Райтала (Соири, 75), Тойвио (Йенсен, 85), Араюури, О’Шонесси, Уронен — Лод, Шуллер (Кауко, 67), Камара — Похьянпало, Пукки (Лаппалайнен, 75).
Россия: Сафонов — Фернандес (Караваев, 25), Дивеев, Джикия, Кузяев — Зобнин, Баринов, Оздоев (Жемалетдинов, 61) — Миранчук (Мухин, 85), Дзюба (Соболев, 85), Головин.
Предупреждения: Камара, О’Шонесси — Баринов, Оздоев, Джикия.
Комментарии
Загрузка...
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021