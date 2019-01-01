Тымчик: Когда слышишь, как тебя поддерживают с трибун — это дополнительная мотивация
Футболист рассказал о предстоящем матче.
Защитник сборной Украины Александр Тымчик прокомментировал игру против Северной Македонии в рамках второго тура Евро-2020.
"Приятно играть с болельщиками и мы уже увидели в Амстердаме, что было тоже не мало наших фанатов.
Всю игру они нас поддерживали и, конечно, это дополнительная мотивация, когда ты слышишь, когда тебя поддерживают с трибун", — сказал Тымчик.
Напомним, матч между сборными Украины и Северной Македонии состоится в четверг, 17 июня, в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
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