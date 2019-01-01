Демирал остался в запасе на матч против Уэльса
Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы A, в котором сыграют Турция и Уэльс.
Игровой день чемпионата Европы-2020 продолжится в Баку, где сборная Турции будет находится фактически в родной обстановке, принимая Уэльс.
После поражения от Италии в первом туре (0:3), Шенол Гюнеш провел несколько изменений в стартовом составе своей команды. Так, место в основном составе потерял автор автогола — Мерих Демирал, а вместо него сыграет Айхан. Также, наблюдаем отсутствие Языджы в центральной линии, вместо которого игру начнет Ундер.
Со стороны Роберта Пейджа, на фоне ничьей против Швейцарии (1:1), замен в стартовом составе не последовало.
Турция: Чакыр — Челик, Айхан, Сеюнджю, Мераш — Чалханоглу, Йокушлу, Туфан — Караман, Йылмаз, Ундер.
Запасные: Гюнок, Байындыр, Демирал, Токез, Языджы, Антальялы, Кабак, Кекчю, Кахведжи, Актюркоглу, Мюлдюр, Дервишоглу.
Уэльс: Уорд — К. Робертс, Мефам, Родон, Дэвис — Моррелл, Аллен — Бэйл, Рэмси, Джеймс — Мур.
Матч Турция — Уэльс начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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