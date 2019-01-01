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Демирал остался в запасе на матч против Уэльса

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы A, в котором сыграют Турция и Уэльс.

Мерих Демирал, Readfootball.com
Мерих Демирал, Readfootball.com

Игровой день чемпионата Европы-2020 продолжится в Баку, где сборная Турции будет находится фактически в родной обстановке, принимая Уэльс.

После поражения от Италии в первом туре (0:3), Шенол Гюнеш провел несколько изменений в стартовом составе своей команды. Так, место в основном составе потерял автор автогола — Мерих Демирал, а вместо него сыграет Айхан. Также, наблюдаем отсутствие Языджы в центральной линии, вместо которого игру начнет Ундер.

Со стороны Роберта Пейджа, на фоне ничьей против Швейцарии (1:1), замен в стартовом составе не последовало.

Турция: Чакыр — Челик, Айхан, Сеюнджю, Мераш — Чалханоглу, Йокушлу, Туфан — Караман, Йылмаз, Ундер.

Запасные: Гюнок, Байындыр, Демирал, Токез, Языджы, Антальялы, Кабак, Кекчю, Кахведжи, Актюркоглу, Мюлдюр, Дервишоглу.

Уэльс: Уорд — К. Робертс, Мефам, Родон, Дэвис — Моррелл, Аллен — Бэйл, Рэмси, Джеймс — Мур.

Запасные: Хеннесси, Дэвис, Гантер, Н. Уильямс, Локайер, Уилсон, Т. Робертс, Ампаду, Норрингтон-Дэвис, Дж. Уильямс, Брукс, Левитт.

Матч Турция — Уэльс начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 1 1 0 0 3 0 3
Уэльс УЭЛ 1 0 1 0 1 1 1
Швейцария ШВЦ 1 0 1 0 1 1 1
Турция ТУР 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
Нидерланды НИД 1 1 0 0 3 2 3
Украина УКР 1 0 0 1 2 3 0
Северная Македония МАК 1 0 0 1 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
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Словакия СВК 1 1 0 0 2 1 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Швеция ШВЕ 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0