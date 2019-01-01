Демирал остался в запасе на матч против Уэльса

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы A, в котором сыграют Турция и Уэльс.

Мерих Демирал, Readfootball.com

Игровой день чемпионата Европы-2020 продолжится в Баку, где сборная Турции будет находится фактически в родной обстановке, принимая Уэльс.

После поражения от Италии в первом туре (0:3), Шенол Гюнеш провел несколько изменений в стартовом составе своей команды. Так, место в основном составе потерял автор автогола — Мерих Демирал, а вместо него сыграет Айхан. Также, наблюдаем отсутствие Языджы в центральной линии, вместо которого игру начнет Ундер.

Со стороны Роберта Пейджа, на фоне ничьей против Швейцарии (1:1), замен в стартовом составе не последовало.

Турция: Чакыр — Челик, Айхан, Сеюнджю, Мераш — Чалханоглу, Йокушлу, Туфан — Караман, Йылмаз, Ундер.

Запасные: Гюнок, Байындыр, Демирал, Токез, Языджы, Антальялы, Кабак, Кекчю, Кахведжи, Актюркоглу, Мюлдюр, Дервишоглу.



Уэльс: Уорд — К. Робертс, Мефам, Родон, Дэвис — Моррелл, Аллен — Бэйл, Рэмси, Джеймс — Мур.