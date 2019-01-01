Трайковски — о матче с Украиной: Будем биться до конца

Форвард Северной Македонии высказался о предстоящем матче с Украиной на чемпионате Европы.

Александар Трайковски, Getty Images

В рамках второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Украины встретится с командой Северной Македонии.

Нападающий северомакедонцев Александар Трайковски поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Наша команда никогда не сдается. Будем биться до конца, а там посмотрим, что будет дальше.

Будем сражаться за выход из группы, чтобы жители нашей страны гордились сборной и праздновали наши успехи на улицах своих городов", — приводит слова Трайковски официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч между Украиной и Северной Македонией состоится 17 июня. Начало поединка — в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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