Трайковски — о матче с Украиной: Будем биться до конца
Форвард Северной Македонии высказался о предстоящем матче с Украиной на чемпионате Европы.
В рамках второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Украины встретится с командой Северной Македонии.
Нападающий северомакедонцев Александар Трайковски поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.
"Наша команда никогда не сдается. Будем биться до конца, а там посмотрим, что будет дальше.
Будем сражаться за выход из группы, чтобы жители нашей страны гордились сборной и праздновали наши успехи на улицах своих городов", — приводит слова Трайковски официальный сайт УЕФА.
Напомним, матч между Украиной и Северной Македонией состоится 17 июня. Начало поединка — в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
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