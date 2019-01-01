Финляндия — Россия 0:1 Видео гола и обзор матча
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В рамках второго тура Евро-2020 сборная России обыграла со счетом 1:0 сборную Финляндии.
Единственный мяч в данном противостоянии на свой счет записал Алексей Миранчук в концовке первого тайма.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча:
Финляндия — Россия 0:1
Гол: Миранчук, 45+2
Финляндия: Градецки — Райтала (Соири, 75), Тойвио (Йенсен, 85), Араюури, О’Шонесси, Уронен — Лод, Шуллер (Кауко, 67), Камара — Похьянпало, Пукки (Лаппалайнен, 75).
Россия: Сафонов — Фернандес (Караваев, 25), Дивеев, Джикия, Кузяев — Зобнин, Баринов, Оздоев (Жемалетдинов, 61) — Миранчук (Мухин, 85), Дзюба (Соболев, 85), Головин.
Предупреждения: Камара, О’Шонесси — Баринов, Оздоев, Джикия.
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