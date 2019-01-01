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Финляндия — Россия 0:1 Видео гола и обзор матча

Смотрите видео поединка на Football.ua.

Getty Images
Getty Images

В рамках второго тура Евро-2020 сборная России обыграла со счетом 1:0 сборную Финляндии.

Единственный мяч в данном противостоянии на свой счет записал Алексей Миранчук в концовке первого тайма.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча:

Финляндия — Россия 0:1
Гол: Миранчук, 45+2

Финляндия: Градецки — Райтала (Соири, 75), Тойвио (Йенсен, 85), Араюури, О’Шонесси, Уронен — Лод, Шуллер (Кауко, 67), Камара — Похьянпало, Пукки (Лаппалайнен, 75).

Россия: Сафонов — Фернандес (Караваев, 25), Дивеев, Джикия, Кузяев — Зобнин, Баринов, Оздоев (Жемалетдинов, 61) — Миранчук (Мухин, 85), Дзюба (Соболев, 85), Головин.

Предупреждения: Камара, О’Шонесси — Баринов, Оздоев, Джикия.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Уэльс УЭЛ 2 1 1 0 3 1 4
Италия ИТА 1 1 0 0 3 0 3
Швейцария ШВЦ 1 0 1 0 1 1 1
Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
Нидерланды НИД 1 1 0 0 3 2 3
Украина УКР 1 0 0 1 2 3 0
Северная Македония МАК 1 0 0 1 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Словакия СВК 1 1 0 0 2 1 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Швеция ШВЕ 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0