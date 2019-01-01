Ди Лоренцо начнет матч против Швейцарии с первых минут

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы A, в котором сыграют Италия и Швейцария.

Джованни Ди Лоренцо, Getty Images

Заключительным поединком первого дня второго тура чемпионата Европы-2020 станет противостояние на поле римского Стадио Олимпико между сборными Италии и Швейцарии, которые выступают в рамках группы A.

После победы над Турцией в первом туре (3:0), Роберто Манчини провел лишь одну замену в стартовом составе своей команды — Джованни Ди Лоренцо с первых минут сыграет на правом фланге обороны вместо Алессандро Флоренци.

В то же самое время, Владимир Петкович, на фоне ничьей против Уэльса (1:1) решил не применять ротацию по отношению к своей команде.

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола — Барелла, Жоржиньо, Локателли — Берарди, Иммобиле, Инсинье.

Запасные: Сиригу, Мерет, Белотти, Пессина, Эмерсон, Кьеза, Ачерби, Кристанте, Бернардески, Распадори, Бастони, Толой.



Швейцария: Зоммер — Элведи, Шер, Аканжи — Мбабу, Фройлер, Джака, Родригес — Шакири — Сеферович, Эмболо.