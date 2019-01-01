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Ди Лоренцо начнет матч против Швейцарии с первых минут

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы A, в котором сыграют Италия и Швейцария.

Джованни Ди Лоренцо, Getty Images
Джованни Ди Лоренцо, Getty Images

Заключительным поединком первого дня второго тура чемпионата Европы-2020 станет противостояние на поле римского Стадио Олимпико между сборными Италии и Швейцарии, которые выступают в рамках группы A.

После победы над Турцией в первом туре (3:0), Роберто Манчини провел лишь одну замену в стартовом составе своей команды — Джованни Ди Лоренцо с первых минут сыграет на правом фланге обороны вместо Алессандро Флоренци.

В то же самое время, Владимир Петкович, на фоне ничьей против Уэльса (1:1) решил не применять ротацию по отношению к своей команде.

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола — Барелла, Жоржиньо, Локателли — Берарди, Иммобиле, Инсинье.

Запасные: Сиригу, Мерет, Белотти, Пессина, Эмерсон, Кьеза, Ачерби, Кристанте, Бернардески, Распадори, Бастони, Толой.

Швейцария: Зоммер — Элведи, Шер, Аканжи — Мбабу, Фройлер, Джака, Родригес — Шакири — Сеферович, Эмболо.

Запасные: Мвого, Кобель, Видмер, Закария, Варгас, Цубер, Соу, Фасснахт, Бенито, Мехмеди, Гавранович, Джемерт.

Матч Италия — Швейцария начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Уэльс УЭЛ 2 1 1 0 3 1 4
Италия ИТА 1 1 0 0 3 0 3
Швейцария ШВЦ 1 0 1 0 1 1 1
Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
Нидерланды НИД 1 1 0 0 3 2 3
Украина УКР 1 0 0 1 2 3 0
Северная Македония МАК 1 0 0 1 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Словакия СВК 1 1 0 0 2 1 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Швеция ШВЕ 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0