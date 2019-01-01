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Кьеллини заменили в первом тайме матча против Швейцарии

Футболист был вынужден покинуть поле в первом тайме.

Джорджо Кьеллини, Getty Images
Джорджо Кьеллини, Getty Images

В рамках второго тура Евро-2020 сборная Италии играет против сборной Швейцарии.

На 24 минуте Роберто Манчини был вынужден провести первую замену в матче. Из-за травмы капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини покинул поле — вместо него вышел Франческо Ачерби.

В момент борьбы Кьеллини потянул заднюю поверхность бедра и прихрамывал, когда покидал поле. Более детально о повреждении будет известно после обследования.

Несмотря на травму капитана итальянцы вышли вперед. На 26 минуте забил Локателли. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Италия — Швейцария.

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Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
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Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
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Словакия СВК 1 1 0 0 2 1 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Швеция ШВЕ 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
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Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0