Кьеллини заменили в первом тайме матча против Швейцарии
Футболист был вынужден покинуть поле в первом тайме.
В рамках второго тура Евро-2020 сборная Италии играет против сборной Швейцарии.
На 24 минуте Роберто Манчини был вынужден провести первую замену в матче. Из-за травмы капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини покинул поле — вместо него вышел Франческо Ачерби.
В момент борьбы Кьеллини потянул заднюю поверхность бедра и прихрамывал, когда покидал поле. Более детально о повреждении будет известно после обследования.
Несмотря на травму капитана итальянцы вышли вперед. На 26 минуте забил Локателли. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Италия — Швейцария.
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