Локателли — самый молодой автор гола на Евро-2020

Футболист во втором туре забил в ворота Швейцарии.

Мануэль Локателли, Getty Images

В рамках второго тура Евро-2020 сборная Италии играет против сборной Швейцарии.

На 26 минуте матча хавбек сборной Италии Мануэль Локателли сумел вывести свою команду вперед.

Он откликнулся на отличный пас от Доменика Берарди и с близкого расстояния расстрелял ворота Янна Зоммера.

Таким образом Локателли вошел в историю турнира. Он стал самым молодым автором гола на Евро-2020 в возрасте 23 лет и 159 дней.

К слову, в начале второго тайма Локателли оформил дубль.

Отметим, что на Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Италия — Швейцария.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.