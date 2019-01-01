Локателли — самый молодой автор гола на Евро-2020
Футболист во втором туре забил в ворота Швейцарии.
В рамках второго тура Евро-2020 сборная Италии играет против сборной Швейцарии.
На 26 минуте матча хавбек сборной Италии Мануэль Локателли сумел вывести свою команду вперед.
Он откликнулся на отличный пас от Доменика Берарди и с близкого расстояния расстрелял ворота Янна Зоммера.
Таким образом Локателли вошел в историю турнира. Он стал самым молодым автором гола на Евро-2020 в возрасте 23 лет и 159 дней.
К слову, в начале второго тайма Локателли оформил дубль.
Отметим, что на Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Италия — Швейцария.
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