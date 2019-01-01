Гюнеш: Моментов против Уэльса у нас было много, но возможности сравнять счет не нашли
Наставник сборной Турции — о поражении от Уэльса в матче Евро-2020.
В поединке второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Турции сошлась в противостоянии с Уэльсом и потерпела поражение со счетом 0:2.
Главный тренер турецкой команды Шенол Гюнеш поделился эмоциями от результата данного противостояния.
"Сборная Уэльса хорошо начала сегодняшнюю встречу, но мы обрели свой темп и сбалансировали игру. Моментов у нас было много, но возможности сравнять счет мы так и не нашли".
"Сборная Уэльса провела хороший матч. В ее составе эффективно взаимодействовали центрфорвард и оба вингера. Теперь, после такого результата, у нее хорошие шансы в нашей группе", — приводит слова Гюнеша официальный сайт УЕФА.
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