Пейдж: Если бы удалось с Турцией, то все закончилось со счетом 4:0 или 5:0

Наставник сборной Уэльса — о победе над Турцией в матче Евро-2020.

Роберт Пейдж, Getty Images

В поединке второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Турции сошлась в противостоянии с Уэльсом и потерпела поражение со счетом 0:2.

Главный тренер валлийской команды Роберт Пейдж поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Меня переполняет чувство гордости. Когда у тебя есть такие классные игроки, как Дэн Джеймс, Арон Рэмзи, Гарет Бейл и Киффер Мур, ты всегда будешь способен доставить сопернику проблемы. Гарет показал настоящий характер. Ошибки допускают все, но он справился и стал лучшим игроком матча".

"Говорю это без какой бы то ни было доли неуважения к сборной Турции, но у нее отличная от Швейцарии команда, и мы знали, что у нас кое-что есть в запасе. Первая игра трудна всегда, нельзя ее проигрывать, так что оказаться в таблице там, где мы сейчас, с четырьмя набранными очками — это здорово".

"С нашей стороны, зрелище не получилось полноценным. Мы могли реализовать больше голевых моментов в первом тайме. Если бы удалось, то все закончилось со счетом 4:0 или 5:0", — приводит слова Пейджа официальный сайт УЕФА.

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