Италия — первая сборная, которая вышла в плей-офф Евро-2020

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Сборная Италии, Getty Images

В поединке второго тура группового этапа чемпионата Европы сборная Италии одержала разгромную победу над Швейцарией.

Подопечные Роберто Манчини отправили в ворота соперника три безответных мяча, два из которых записал на свой счет полузащитник Мануэль Локателли, а еще один — форвард Чиро Иммобиле.

Интересно, что эта победа позволила позволила сборной Италии стать первой командой, которая гарантировала себе выход стадию плей-офф Евро-2020.

В первом матче турнира "скуадра адзурра" разгромила национальную команду Турции с аналогичным счетом — 3:0. В последнем поединке групповой стадии итальянцы сыграют с Уэльсом.