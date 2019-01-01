Италия — первая сборная, которая вышла в плей-офф Евро-2020
Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Clear, представляют "Событие дня".
В поединке второго тура группового этапа чемпионата Европы сборная Италии одержала разгромную победу над Швейцарией.
Подопечные Роберто Манчини отправили в ворота соперника три безответных мяча, два из которых записал на свой счет полузащитник Мануэль Локателли, а еще один — форвард Чиро Иммобиле.
Интересно, что эта победа позволила позволила сборной Италии стать первой командой, которая гарантировала себе выход стадию плей-офф Евро-2020.
В первом матче турнира "скуадра адзурра" разгромила национальную команду Турции с аналогичным счетом — 3:0. В последнем поединке групповой стадии итальянцы сыграют с Уэльсом.
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