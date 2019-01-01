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Италия — Швейцария 3:0 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Европы.

Италия — Швейцария, getty images
Италия — Швейцария, getty images

В поединке второго тура группового этапа чемпионата Европы сборная Италии одержала разгромную победу над Швейцарией.

Подопечные Роберто Манчини отправили в ворота три безответных мяча, благодаря чему обеспечили себе выход в плей-офф Евро-2020.

Видео голов и обзор матча:

Италия — Швейцария 3:0
Голы: Локателли, 26, 51, Иммобиле, 88.

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини (Ачерби, 24), Спинаццола — Барелла (Кристанте, 87), Жоржиньо, Локателли (Пессина, 87) — Берарди (Толой, 70), Иммобиле, Инсинье.

Швейцария: Зоммер — Элведи, Шер (Цубер, 57), Аканжи — Мбабу (Видмер, 58), Фройлер, Джака, Родригес — Шакири (Варгас, 76) — Сеферович (Гавранович, 46), Эмболо.

Предупреждения: Гавранович, Эмболо.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 2 2 0 0 6 0 6
Уэльс УЭЛ 2 1 1 0 3 1 4
Швейцария ШВЦ 2 0 1 1 1 4 1
Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
Нидерланды НИД 1 1 0 0 3 2 3
Украина УКР 1 0 0 1 2 3 0
Северная Македония МАК 1 0 0 1 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Словакия СВК 1 1 0 0 2 1 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Швеция ШВЕ 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0