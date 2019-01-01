Италия — Швейцария 3:0 Видео голов и обзор матча
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Европы.
В поединке второго тура группового этапа чемпионата Европы сборная Италии одержала разгромную победу над Швейцарией.
Подопечные Роберто Манчини отправили в ворота три безответных мяча, благодаря чему обеспечили себе выход в плей-офф Евро-2020.
Видео голов и обзор матча:
Италия — Швейцария 3:0
Голы: Локателли, 26, 51, Иммобиле, 88.
Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини (Ачерби, 24), Спинаццола — Барелла (Кристанте, 87), Жоржиньо, Локателли (Пессина, 87) — Берарди (Толой, 70), Иммобиле, Инсинье.
Швейцария: Зоммер — Элведи, Шер (Цубер, 57), Аканжи — Мбабу (Видмер, 58), Фройлер, Джака, Родригес — Шакири (Варгас, 76) — Сеферович (Гавранович, 46), Эмболо.
Предупреждения: Гавранович, Эмболо.
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