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Дания — Бельгия. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча группового этапа чемпионата Европы.

Дания — Бельгия, getty images
Дания — Бельгия, getty images

Очередной игровой день Евро-2020 подарит противостояние сборных Дании и Бельгии, которые попытаются выявить сильнейшего в группе B.

Дания — Бельгия

Четверг, 17 июня, 19:00. Паркен Стэдиум, Копенгаген. Главный арбитр встречи — Бьорн Кёйперс (Нидерланды), Телетрансляция — Футбол 1/2.

Во время поединка первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии произошел непредвиденный и шокирующий инцидент: в концовке первого тайма хавбек датчан Кристиан Эриксен неожиданно упал на газон и потерял создание. К счастью, жизни 29-летнего хавбека ничего не угрожает. Состояние Эриксена стабилизировалось, однако, очевидно, что как минимум в предстоящем противостоянии принять участие он не может.

Нельзя не отметить, что в первом поединке чемпионата Европы сборная Дании в итоге потерпела минимальное поражение от Финляндии, однако тот поединок весьма трудно расценивать со спортивной точки зрения по вышеупомянутым причинам. Единственное, что очевидно: Дании необходима победа в предстоящем матче, однако и соперник будет высокого уровня.

Чемпионами Европы и мира становятся одни, а рейтинг лучших сборных по версии ФИФА уже который год подряд возглавляют другие. И ведь действительно, сборную Бельгии на сегодняшний день можно смело называть лучшей национальной командой в мире, если обращать внимание исключительно на различные коэффициенты и набранные очки за определенный промежуток времени. 

В первом поединке сборная Бельгии не оставила никаких шансов от национальной команды России, но и нельзя отметить весьма посредственный уровень оппонента. Россияне не сумели стать достойной оппозицией бельгийцам, несмотря на то, что во втором тайме они попросту играли от победного для себя счета и, тем не менее, сумели увеличить свое преимущество в счете до разгромного — 3:0.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Роберто Мартинеса. Так, на победу Бельгии предлагается коэффициент 2,08, тогда как потенциальный успех Дании оценивается показателем 4,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,40.

Ориентировочные составы

Дания: Шмайхель — Меле, Кьер, Кристенсен, Васс — Йенсен, Хейбьерг, Дилейни — Поульсен, Винн, Брейтвейт

Бельгия: Куртуа — Алдервейрелд, Денайер, Вермален — Менье, ﻿Тилеманс, Дендонкер, Т. Азар — Мертенс, Лукаку, Карраско﻿

footballпрогноз 0:1

 

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