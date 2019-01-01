Нидерланды — Австрия. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча группового этапа чемпионата Европы.

Сборная Нидерландов, Getty Images

Очередной игровой день Евро-2020 завершится противостоянием сборных Нидерландов и Австрии, которые попытаются выявить сильнейшего в группе C.

Нидерланды — Австрия

Четверг, 17 июня, 22:00. Йохан Кройфф Арена, Амстердам. Главный арбитр встречи — Орель Гринфельд (Израиль). Телетрансляция — Футбол 1/2.

Сборная Нидерландов в первом туре группового этапа чемпионата Европы одержала непростую победу над Украиной со счетом 3:2. Имея преимущество в два мяча, подопечные Франка де Бура позволили коллективу Андрея Шевченко сравнять счет, однако в итоге сумели вырвать победу в конце поединка и заработать в свой актив три очка.

Есть вопросы по тактической схеме и сборной Нидерландов. Франк де Бур упорно старается играть со своей командой в три центральных защитника и получает в свой адрес очень много критики из-за такого решения. Многие его соотечественники настаивают на том, что команда обязана играть привычной схемой 4-3-3. Тем не менее, против сборной Украины мы увидели и плюсы данной формации. Нельзя не отметить правого латераля Думфриса, ставшего настоящим точным кошмаром для Виталия Миколенко и автором победного гола в ворота Георгия Бущана.

Что касается сборной Австрии, то в первом туре их соперником стала национальная команда Северной Македонии — главный аутсайдер группы. Победу команде немецкого специалиста Франко Фоды принесли забитые мячи в исполнении Лайнера, Грегорича и Арнаутовича. У оппонентов единственным результативным ударом отметился Пандев.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Франка де Бура. Так, на победу Нидерландов предлагается коэффициент 1,62, тогда как потенциальный успех Австории оценивается показателем 5,70. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,30.

Ориентировочные составы

Нидерланды: Стекеленбург — Думфрис, Тимбер, де Лигт, де Врей, Блинд, Вейндал — Ф. де Йонг, де Роон, Вейналдум﻿ — Депай, Вегхорст

Австрия: Бахманн — Линхарт, Алаба, Хинтереггер — Лайнер, Лаймер, Забитцер, Гриллич, Ульмер — Баумгартнер, Калайджич

Тренеры говорят

Франко де Бур, сборная Дании:

"Маттейс де Лихт выйдет с первых минут. Он хорошо проявил себя на тренировках в последние дни. Когда стоит такая жара [30 градусов], нет нужды прессинговать все 90 минут. Лучше искать другие возможности для создания моментов. Австрия уже давно с каждым годом становится сильнее. Это сплоченная команда, которую тяжело обыграть".

Франко Фод, сборная Австрии:

"Ясно одно: нам нужно брать еще очки, чтобы выйти в 1/8 финала. Именно к этому нам и надо идти. Парни выиграли первый матч и вошли в историю".