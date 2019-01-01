Локателли — лучший игрок матча Италия — Швейцария
Полузащитник оформил сразу два взятия ворот для своей команды.
В заключительной игре второго тура чемпионата Европы-2020 в рамках группы A, сборная Италии на Стадио Олимпико в Риме сумела оформить свою вторую победу на турнире со счетом 3:0.
Италия — Швейцария 3:0 Видео голов и обзор матча
Особый вклад в успех своей национальной команды в этом противостоянии внес представитель Сассуоло — полузащитник Мануэль Локателли, на счету которого оказалось сразу два результативных удара по воротам соперника.
Организаторы состязаний не оставили подобное качественное выступление без должного внимания, поэтому автору дубля после матча был вручен специальный приз — "Звезда матча", как лучшему игроку отчетного поединка.
Напомним, что в первом туре защитник Леонардо Спинаццола стал обладателем аналогичного приза в матче против Турции (3:0).
Следующими на пути у итальянцев будут представители Уэльса, с которыми они сыграют уже в воскресенье, 19 июня. Начало в 19:00 по киевскому времени.
Комментарии
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021