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Локателли — лучший игрок матча Италия — Швейцария

Полузащитник оформил сразу два взятия ворот для своей команды.

Мануэль Локателли, Getty Images
Мануэль Локателли, Getty Images

В заключительной игре второго тура чемпионата Европы-2020 в рамках группы A, сборная Италии на Стадио Олимпико в Риме сумела оформить свою вторую победу на турнире со счетом 3:0.

Италия — Швейцария 3:0 Видео голов и обзор матча

Особый вклад в успех своей национальной команды в этом противостоянии внес представитель Сассуоло — полузащитник Мануэль Локателли, на счету которого оказалось сразу два результативных удара по воротам соперника.

Организаторы состязаний не оставили подобное качественное выступление без должного внимания, поэтому автору дубля после матча был вручен специальный приз — "Звезда матча", как лучшему игроку отчетного поединка.

Напомним, что в первом туре защитник Леонардо Спинаццола стал обладателем аналогичного приза в матче против Турции (3:0).

Следующими на пути у итальянцев будут представители Уэльса, с которыми они сыграют уже в воскресенье, 19 июня. Начало в 19:00 по киевскому времени.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 2 2 0 0 6 0 6
Уэльс УЭЛ 2 1 1 0 3 1 4
Швейцария ШВЦ 2 0 1 1 1 4 1
Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
Нидерланды НИД 1 1 0 0 3 2 3
Украина УКР 1 0 0 1 2 3 0
Северная Македония МАК 1 0 0 1 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Словакия СВК 1 1 0 0 2 1 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Швеция ШВЕ 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0