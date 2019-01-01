Берарди: У Италии собралась фантастическая группа игроков

Нападающий сборной Италии прокомментировал успешную игру его команды против Швейцарии.

Доменико Берарди, Getty Images

Сборная Италии сумела уже во втором туре чемпионата Европы-2020 оформить досрочный выход в следующий раунд, одержав очередную победу со счетом 3:0 на поле римского Стадио Олимпико в матче против Швейцарии (3:0).

Италия — Швейцария 3:0 Видео голов и обзор матча

По завершению поединка, нападающий "Скуадры Адзурры", который стал автором первого голевого паса в этой игре, Доменико Берарди поделился с журналистами своими эмоциями относительно выступления его команды в этот вечер.

"У нас собралась фантастическая группа исполнителей, мы боролись до конца и сумели добыть еще три важных очка. Тренируясь в течение недели, мы хорошо узнаем друг друга. У нас так много хороших нападающих, Инсинье, Иммобиле, Кьеза, Белотти и Бернардески.

Безумное количество вариантов в атаке. Мы должны стараться выкладываться на 100% в каждой игре. Впереди еще одно важное испытание — поединок против Уэльса, и мы будем стремиться выиграть и этот матч.

Мы с Ману Локателли очень хорошо знаем друг друга. Он сыграл очень умно, отдав мне пас и побежав к воротам. Я рад за него, он провел отличную игру", — заявил футболист.

Следующими на пути у итальянцев будут представители Уэльса, с которыми они сыграют уже в воскресенье, 19 июня. Начало в 19:00 по киевскому времени.