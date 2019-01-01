Кьеллини сегодня пройдет медобследование во Флоренции

У защитника образовалось мышечное повреждение по ходу игры против Швейцарии.

Джорджо Кьеллини, Getty Images

Сборная Италии в рамках второго тура чемпионата Европы-2020 на поле римского Стадио Олимпико принимала национальную команду Швейцарии, сумев в итоге одержать победу со счетом 3:0.

Италия — Швейцария 3:0 Видео голов и обзор матча

Однако, для Роберто Манчини после этого поединка его команды возникнет повод для ротации стартового состава на заключительную игру группового раунда не только по причине того, что "Скуадра Адзурра" сумела первым из коллективов-участников завоевать путевку в плей-офф, но и из-за того, что по ходу первого тайма мышечное повреждение получил основной защитник Джорджо Кьеллини.

36-летнего исполнителя уже на 24-й минуте заменил не менее опытный Франческо Ачерби.

Как сообщает итальянская пресса, теперь Кьеллини предстоит пройти обследование в одной из клиник Флоренции на предмет травмы приводящей мышцы левого бедра.

Таким образом, участие данного представителя туринского Ювентуса в заключительной игре группового раунда против Уэльса, которая состоится уже 19 июня, начало в 19:00 по киевскому времени, практически исключено.