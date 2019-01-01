15 Июн
19:00
Венгрия
ВЕН
0
Португалия
ПОР
3
15 Июн
22:00
Франция
ФРА
1
Германия
ГЕР
0
16 Июн
16:00
Финляндия
ФИН
0
Россия
РОС
1
16 Июн
19:00
Турция
ТУР
0
Уэльс
УЭЛ
2
16 Июн
22:00
Италия
ИТА
3
Швейцария
ШВЦ
0
17 Июн
16:00
Украина
УКР
Северная Македония
МАК
17 Июн
19:00
Дания
ДАН
Бельгия
БЛГ
17 Июн
22:00
Нидерланды
НИД
Австрия
АВС
18 Июн
16:00
Швеция
ШВЕ
Словакия
СВК
18 Июн
19:00
Хорватия
ХОР
Чехия
ЧЕХ
18 Июн
22:00
Англия
АНГ
Шотландия
ШОТ
19 Июн
16:00
Венгрия
ВЕН
Франция
ФРА
19 Июн
19:00
Португалия
ПОР
Германия
ГЕР
19 Июн
22:00
Испания
ИСП
Польша
ПОЛ
20 Июн
19:00
Швейцария
ШВЦ
Турция
ТУР
20 Июн
19:00
Италия
ИТА
Уэльс
УЭЛ
21 Июн
19:00
Украина
УКР
Австрия
АВС
21 Июн
19:00
Северная Македония
МАК
Нидерланды
НИД
21 Июн
22:00
Россия
РОС
Дания
ДАН
21 Июн
22:00
Финляндия
ФИН
Бельгия
БЛГ
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
Англия
АНГ
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
ШОТ
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Лучший игрок матча Италия — Швейцария: Хочу, чтобы Верратти поскорее вернулся

Полузащитник команды Роберто Манчини поделился эмоциями от победы его команды над Швейцарией.

Мануэль Локателли, Getty Images
Мануэль Локателли, Getty Images

Сборная Италии сумела оформить досрочный выход в плей-офф чемпионата Европы-2020 уже по итогам второго тура, благодаря победе над Швейцарией (3:0) в условиях римского Стадио Олимпико.

Италия — Швейцария 3:0 Видео голов и обзор матча

Лучший игрок матча, полузащитник "Скуадры Адзурры" Мануэль Локателли, на счету которого оказалось сразу два забитых мяча в данной игре, по завершению поединка прокомментировал свои впечатления от игры его команды в отчетный вечер.

"Я должен разделить награду со всеми партнерами по команде. В этом созыве я — один из самых молодых, но меня все равно хорошо приняли, и мне очень приятно находится в обойме.

Мне кажется, что у нас собралась прекрасная команда по набору исполнителей. Надеюсь, что уже в скором времени вернется еще и Марко Верратти, потому что его талант способен много изменить на футбольном поле.

В конечном итоге, именно главный тренер решает, кто должен играть, а кому предстоит остаться на скамейке. Все, что нам остается делать в таком случае — быть готовыми в любой момент выйти на поле", — подытожил футболист.

Следующими на пути у итальянцев будут представители Уэльса, с которыми они сыграют уже в воскресенье, 19 июня. Начало в 19:00 по киевскому времени.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 2 2 0 0 6 0 6
Уэльс УЭЛ 2 1 1 0 3 1 4
Швейцария ШВЦ 2 0 1 1 1 4 1
Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
Нидерланды НИД 1 1 0 0 3 2 3
Украина УКР 1 0 0 1 2 3 0
Северная Македония МАК 1 0 0 1 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Словакия СВК 1 1 0 0 2 1 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Швеция ШВЕ 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0