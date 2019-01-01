Лучший игрок матча Италия — Швейцария: Хочу, чтобы Верратти поскорее вернулся

Полузащитник команды Роберто Манчини поделился эмоциями от победы его команды над Швейцарией.

Мануэль Локателли, Getty Images

Сборная Италии сумела оформить досрочный выход в плей-офф чемпионата Европы-2020 уже по итогам второго тура, благодаря победе над Швейцарией (3:0) в условиях римского Стадио Олимпико.

Италия — Швейцария 3:0 Видео голов и обзор матча

Лучший игрок матча, полузащитник "Скуадры Адзурры" Мануэль Локателли, на счету которого оказалось сразу два забитых мяча в данной игре, по завершению поединка прокомментировал свои впечатления от игры его команды в отчетный вечер.

"Я должен разделить награду со всеми партнерами по команде. В этом созыве я — один из самых молодых, но меня все равно хорошо приняли, и мне очень приятно находится в обойме.

Мне кажется, что у нас собралась прекрасная команда по набору исполнителей. Надеюсь, что уже в скором времени вернется еще и Марко Верратти, потому что его талант способен много изменить на футбольном поле.

В конечном итоге, именно главный тренер решает, кто должен играть, а кому предстоит остаться на скамейке. Все, что нам остается делать в таком случае — быть готовыми в любой момент выйти на поле", — подытожил футболист.

Следующими на пути у итальянцев будут представители Уэльса, с которыми они сыграют уже в воскресенье, 19 июня. Начало в 19:00 по киевскому времени.