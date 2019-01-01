Сборная Бельгии проведет акцию в честь поддержки Эриксена в матче против Дании

Об этом сообщил нападающий команды Роберто Мартинеса.

Табло Уэмбли перед матчем Англия — Хорватия, Getty Images

Уже сегодня, 17 июня, сборной Дании предстоит впервые, после инцидента с Кристианом Эриксеном в матче против Финляндии (0:1), выйти на футбольное поле для проведения матча против национальной команды Бельгии в рамках второго тура чемпионата Европы-2020.

При этом, согласно заявлению нападающего "Красных дьяволов" Ромелу Лукаку на предматчевой пресс-конференции, коллектив Роберто Мартинеса подготовил специальную акцию, которая будет посвящена перенесшему остановку сердца футболисту.

На 10-й минуте матча сборная Бельгии выбьет за мяч за пределы футбольного поля, выразив тем самым поддержку 10-му номеру датчан в его процессе реабилитации.

"Мы уже говорили с нашим главным тренером по этому поводу, и получили одобрительную реакцию. На десятой минуте матча мы выбьем мяч за пределы поля, после чего будем аплодировать в честь Кристиана. Считаю, что это должно поднять его дух в процессе восстановления.

Накануне, я попытался попасть к нему в больницу, однако врачи не пустили меня из-за запрета УЕФА", — рассказал партнер Эриксена по миланскому Интеру.

Ко словам своего подопечного присоединился и сам Роберто Мартинес: "Все мы понимаем, что это был очень тяжелый момент для каждого футболиста, который наблюдал за ходом поединка. Тем более — для тех, кто делит вместе с Кристианом одну раздевалку на клубном или национальном уровнях.

Однако, мы получили хорошие новости о его восстановлении, что не может не радовать весь футбольный мир. На нашей игре соберется толпа болельщиков, каждый из которых должен поспособствовать тому, чтобы устроить праздник футбола для Эриксена.

Для нас это будет очень серьезным испытанием, так как у датчан будет дополнительная мотивация победить. Их футбол мне импонирует, но нам нет смысла смотреть на игру соперников. Главная задача — оставаться на высоком уровне, и наказывать оппонентов за малейшие ошибки", — подытожил испанский специалист.

Напомним, что матч Дания — Бельгия состоится 17 июня, начало в 19:00 по киевскому времени, а Football.ua подготовил для вас анонс данного противостояния, и будет сопровождать ход поединка текстовой трансляцией.