Украина — Северная Македония: история противостояний

Football.ua вспоминает, как играла сборная Украины против своего второго соперника на чемпионате Европы-2020.

Украина — Северная Македония, Фото УАФ

Во втором туре Евро нашу команду ожидает невероятно важный поединок против сборной Северной Македонии. В преддверии матча с экс-югославами предлагаем вам вспомнить две единственных официальных встречи с нашим соперником в отборе на Евро-2016.

Украина — Северная Македония — 1:0. Львов, Арена Львов

Гол: Сергей Сидорчук (45)

На 47 минуте Андрей Ярмоленко не реализовал пенальти

Украина: Пятов — Шевчук, Кучер, Хачериди, Федецкий — Ротань (Тимощук, 90), Сидорчук (Эдмар, 90), Степаненко — Коноплянка, Зозуля (Будковский, 77), Ярмоленко.

Тренер: Михаил Фоменко

Северная Македония: Пачовски — Шиков, Ристовски, Алиоски, Дамчевский — Адеми, Глигоров (Стойков, 85), Абдурахими, Ивановски (Костовски, 70) — Трайковски, Яхович (Велкоски, 62).

Тренер: Бошко Джуровски

Северные македонцы были одним из наших соперников в квалификации к минувшему чемпионату Европы во Франции. Экс-югославы в итоге заняли четвертое место в секстете с "сине-желтыми", Испанией, Словакией, Беларусью и Люксембургом, так что серьезно попотеть в игре с крепкой командой Бошко Джуровски довелось.

В фартовом для сборной Украины Львове коллектив Михаила Фоменко добыла минимальную победу благодаря голу Сергея Сидорчука, добившего мяч в ворота после рикошета от игрока гостей.

В начале второго тайма Роман Зозуля еще и заработал пенальти, но Андрей Ярмоленко лишь сотряс перекладину с "точки".

Северная Македония — Украина — 0:2, Скопье, Филлипп II Македонский

Голы: Евгений Селезнев (59, пен), Артем Кравец (87)

Северная Македония: Пачовски — Брдаровски, Шиков, Ристевски, Зута — Алими, Петрович — Ибраими, Хасани (Абдурахими, 22), Ашковски (Несторовски, 78) — Илийоски (Ивановски, 64).

Тренер: Любинко Друлович

Украина: Пятов — Федецкий, Хачериди, Ракицкий, Шевчук — Рыбалка — Ярмоленко (Караваев, 86), Ротань (Малиновский, 90), Сидорчук, Коноплянка — Селезнев (Кравец, 74).

Тренер: Михаил Фоменко

Ответный визит на стадион Филлипп II Македонский в Скопье получился тяжелым, однако украинцам удалось вновь одолеть неуступчивых македонцев.

Первый тайм завершился безголевой ничьей, ну а во второй половине встречи наша сборная взялась за дело. Евгений Селезнев реализовал пенальти на 59 минуте, далее результат долгое время висел на волоске, но окончательную точку поставил появившийся на замену Артем Кравец, четко реализовавший выход один на один с Томе Пачовски.

Напомним, что матч Украина — Северная Македония состоится 17 июня, в 16:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.

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