Бэйл: Я не забил пенальти, но проявил характер, и продолжил играть не хуже прежнего

Хавбек поделился мыслями о своей игре в поединке с турецкой национальной командой.

Гарет Бэйл, getty images

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал победу над Турцией в матче второго тура группового этапа Евро-2020.

"Я полностью удовлетворен этой победой. Мы упорно сражались, корректировали свою игру по ее ходу.

Да, я не забил с пенальти, но ощущаю, что проявил характер, продолжив играть не хуже прежнего. Наш второй гол стал вишенкой на торте.

Сегодня было очень важно добиться победы. Хочется думать, что этим очков будет достаточно, но придется подождать", – сказал валлиец.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Турция — Уэльс (0:2).