Главный тренер Северной Македонии: Мы мотивированы и будем играть на победу

Наставник соперников сборной Украины прокомментировал предстоящую игру в Бухаресте.

фото ffm.mk

Накануне противостояния между сборными Украины и Северной Македонии в рамках чемпионата Европы-2020, главный тренер "красных львов" Игор Ангеловски рассказал о своих ожиданиях от противостояния против подопечных Андрея Шевченко.

"Должны показать наилучший футбол, ведь это Евро. Только так можно добиться на нем приемлемого результата. Мы приехали сюда для того, чтобы выйти в 1/8 финала. Кто бы ни победил, он повысит свои шансы на выход из группы. Мы не чувствуем давления. Мы мотивированы и будем играть на победу", — подытожил наставник соперников.

Напомним, что матч Украина — Северная Македония состоится 17 июня, начало в 16:00 по киевскому времени, а Football.ua подготовил для вас анонс данного противостояния, и будет сопровождать ход поединка текстовой трансляцией.

Также, вы можете ознакомиться со словами главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко и защитника Николая Матвиенко перед предстоящей игрой.