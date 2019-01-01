Главный тренер Северной Македонии: Мы мотивированы и будем играть на победу
Наставник соперников сборной Украины прокомментировал предстоящую игру в Бухаресте.
Накануне противостояния между сборными Украины и Северной Македонии в рамках чемпионата Европы-2020, главный тренер "красных львов" Игор Ангеловски рассказал о своих ожиданиях от противостояния против подопечных Андрея Шевченко.
"Должны показать наилучший футбол, ведь это Евро. Только так можно добиться на нем приемлемого результата. Мы приехали сюда для того, чтобы выйти в 1/8 финала. Кто бы ни победил, он повысит свои шансы на выход из группы. Мы не чувствуем давления. Мы мотивированы и будем играть на победу", — подытожил наставник соперников.
Напомним, что матч Украина — Северная Македония состоится 17 июня, начало в 16:00 по киевскому времени, а Football.ua подготовил для вас анонс данного противостояния, и будет сопровождать ход поединка текстовой трансляцией.
Также, вы можете ознакомиться со словами главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко и защитника Николая Матвиенко перед предстоящей игрой.
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