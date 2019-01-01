Врач сборной Дании: Эриксену необходим кардиостимулятор

Стали известны новые подробности о здоровье футболиста.

Getty Images

Во время матча первого тура чемпионата Европы-2020 против сборной Финляндии (0:1), полузащитник национальной команды Дании Кристиан Эриксен пережил остановку сердца, после чего был переведен на постельный режим в одну из клиник Копенгагена.

Со стороны Датского футбольного союза сегодня, 17 июня, поступили новые данный относительно здоровья футболиста, которые, впрочем, ставят под большое сомнение дальнейшее развитие его футбольной карьеры.

"Врач национальной сборной Мортен Боесен имел разговор с кардиологом в Ригсхоспиталет (клинике, где находится лидер сборной Дании — ред.) и Кристианом Эриксеном.

После того, как Кристиан прошел через разные исследования сердца было решено, что он должен быть подсоединен к устройству ICD (кардиостимулятор). Это поможет поддержать работу его сердца после перенесенного сердечного приступа, который был спровоцирован нарушением ритма сердцебиения.

Кристиан принял решение, дав добро на исполнение рекомендаций специалистов на национальном и международном уровнях, которые сошлись на единогласной позиции.

Мы призываем всех дать возможность Кристиану и его семьей в ближайшее время остаться наедине друг с другом", — гласит текст заявления.

Отметим, что защитник амстердамского Аякса и сборной Нидерландов Дэйли Блинд сумел продолжить свои выступления на профессиональном уровне, после установки аналогичного медицинского прибора.

Напомним, что уже сегодня, сборной Дании предстоит в Копенгагене сыграть против Бельгии, футболисты которой подготовили проведение специальной акции в поддержку Эриксена. Начало матча в 19:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.