Ты не можешь пропустить: британская битва и немецкий экзамен для Португалии

Football.ua вместе с партнером проекта, Hisense, рекомендуют своим читателям обратить внимание на поединки, которые являются наиболее привлекательными во втором туре чемпионата Европы-2020.

В пылу борьбы команд-участниц чемпионата Европы-2020 в рамках первого тура группового этапа, мы совершенно не заметили, как приблизился момент определения будущих соперников по плей-офф данного турнира.

В этом контексте, события второго тура международного первенства будут иметь ключевую роль, так как некоторые из сборных имеют все шансы уже по его окончанию застолбить за собой заветные билеты в следующий раунд.

Вместе с партнером Hisense, Football.ua определил встречи в рамках групп D и F, как одни из таковых, к которым необходимо проявить наиболее пристальное внимание со стороны футбольной аудитории у телеэкранов.

Англия — Шотландия

Пятница, 18 июня, 22:00. Уэмбли (Англия)

Футбольно-политическое противостояние найдет свое место и на текущем чемпионате Европы. После пресловутого Brexit, и без того непростые отношения между членами Объединенного королевства начали только обостряться, а неоднократные попытки выхода шотландцев из союза государств точно найдут свое воплощение и в предстоящей игре. Эти сборные играли между собой чуть ли не чаще остальных европейских команд в истории — 114 раз, но всегда эти встречи получались напряженными, что только подчеркивает минимальное превосходство Англии по числу побед (48 против 41, при 25-и ничейных исходах).

Однако, в этой кампании совершенно не видно, за счет чего, кроме морально-волевых качеств, шотландцы могут одержать верх над коллективом Саутгейта, у которого подросло прекрасное поколение высококлассных исполнителей на любой позиции на футбольном поле. Англия в квартете D выглядит явным фаворитом в борьбе за первое место, что частично доказала в игре против Хорватии в первом туре (1:0), впервые в своей истории победив в стартовом матче чемпионатов Европы. А вот Шотландия, во время своего противостояния против Чехии (0:2), особо не блистала, поэтому Стивену Кларку определенно стоит подготовить что-то особенное на предстоящую игру.

Португалия — Германия

Суббота, 19 июня, 19:00. Альянц Арена (Мюнхен)

Поражение в стартовом туре от сборной Франции на поле Альянц Арены (0:1) не оставляет национальной команде Германии иного выбора, кроме как достигать успеха в игре против Португалии на этом же стадионе. В рамках "группы смерти", которой окрестили квартет F еще на моменте оглашения третьего его участника, даже у тройки предписанных фаворитов борьбы на выход в следующий раунд нет возможности допускать ошибки. Бытует мнение, что для выхода в плей-офф с третьей строчки турнирной таблицы может быть достаточно и трех набранных очков, однако уж точно не "Бундестим", во главе которой Йоахим Лев проводит последний международный форум в созданном им же коллективе, равняться на подобные домыслы.

Португалия, в отличие от немцев, свою игру стартового тура против Венгрии сумела завершить победой (3:0). Намучаться на переполненной Пушкаш Арене коллективу Фернанду Сантуша таки пришлось, однако вовремя присоединившийся к и без того звездному составу Рафа Силва сумел вовремя перевернуть игру с пользой для своей команды. Исторически, "европейские селесао" не самым комфортным образом чувствуют себя в матчах против "Бундестим", однако текущий созыв португальцев вполне пригоден для того, чтобы защитить завоеванный в 2016-м году титул, и при этом избежать недоразумения в виде выхода из группы с тремя набранными очками.