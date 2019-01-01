Зоммер покинул лагерь сборной Швейцарии ради присутствия при рождении ребенка

Основной голкипер с большой долей вероятности пропустит заключительную игру группового этапа.

Ян Зоммер, Getty Images

В двух стартовых поединках сборной Швейцарии на чемпионате Европы-2020 команде Владимира Петковича удалось разжиться лишь одним набранным баллом, который был добыт во время противостояния против Уэльса (1:1), после чего последовало поражение в Риме от Италии (0:3).

При этом, рамку ворот "Нати" на постоянной основе защищал представитель менхенгладбахской Боруссии Ян Зоммер, который, к сожалению, для швейцарской публики, не сможет принять участие в последнем матче своей сборной на групповом этапе против Турции по семейным обстоятельствам.

Дело в том, что и на игру второго тура против Италии голкипер мог бы не появиться на футбольном поле, если бы получил звонок от своей жены, который в данный момент находится в одной из клиник немецкого города Кельн, в ожидании рождения ребенка.

И все же, по всей видимости, долгожданный звонок Зоммер таки получил, но уже после матча на Стадио Олимпико, раз уж уже в четверг, 17 июня, на следующий день после игры, временно покинул лагерь национальной команды.

На данный момент, какая-либо информация о том, будет ли готовится вратарь к заключительной игре группового раунда против Турции, которая состоится 20 июня в Баку, в 19:00 по киевскому времени, отсутствует.

В заявке Швейцарии на чемпионат Европы-2020 также присутствуют голкиперы РБ Лейпциг Ивон Мвого и Боруссии Дортмунд — Грегор Кобель.