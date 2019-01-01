Степаненко и Шапаренко сыграют с первых минут против Северной Македонии
Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы C, в котором сыграют Украина и Северная Македония.
В своем втором поединке на чемпионате Европы-2020 сборная Украины в Бухаресте сразится против Северной Македонии.
Андрей Шевченко, после поражения от Нидерландов (2:3), принял решение выпустить в опорную зону Тараса Степаненко, который заменил Сергея Сидорчука, а вместо Александра Зубкова, который в прошлом матче получил мышечное повреждение, игру начнет Николай Шапаренко.
Со стороны Игора Англеовски наблюдаем лишь одно изменение, на фоне поражения от Австрии (1:3), — с первых минут в центральной линии сыграет Спировски, а в пару к Пандеву отправится Эльмас.
Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Шапаренко, Степаненко, Зинченко — Ярмоленко, Яремчук, Малиновский.
Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Кривцов, Сидорчук, Марлос, Макаренко, Цыганков, Беседин, Тымчик, Довбик.
Северная Македония: Димитриевски — С. Ристовски, Д. Велковски, Муслиу — Николов, Адеми, Спировски, Алиоски — Бардхи — Пандев, Эльмас.
Матч Украина — Северная Македония начнется в 16:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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