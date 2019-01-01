Ярмоленко и Яремчук забили по два мяча на Евро-2020

Невероятная передача Александра Караваева позволила Ярмоленко открыть счет, а затем и сам Андрей записал на свой счет ассист.

Гол Андрея Ярмоленко в ворота Северной Македонии, Getty Images

В поединке второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Украины сошлась в противостоянии с командой Северной Македонии.

На 29-й минуте встречи подопечные Андрея Шевченко вышли вперед, когда Александр Караваев оформил невероятный ассист на Андрея Ярмоленко, который и открыл счет в матче.

Видео гола Ярмоленко:



Однако на этом украинская команда не остановилась. На 34-й минуте уже сам Ярмоленко записал на свой счет результативную передачу в моменте с голом Романа Яремчука.

Видео гола Яремчука:



Как для Ярмоленко, так и Яремчука, эти голы стали вторыми в нынешнем розыгрыше чемпионата Европы.

Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Украина — Северная Македония вы можете следить в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.