Украина — Северная Македония 2:1 Видео голов и обзор матча
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В рамках второго тура Евро-2020 сборная Украины сумела обыграть сборную Северной Македонии (2:1).
Счет в матче открыл Андрей Ярмоленко на 29 минуте игры. Через пять минут Роман Яремчук удвоил преимущество сборной Украины. На 57-й минуте Алиоски не реализовал 11-метровый, но сыграл на добивании, 2:1.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Украина — Северная Македония 2:1
Голы: Ярмоленко, 29, Яремчук, 34 — Алиоски, 57
На 57-й минуте Езджан Алиоски (Северная Македония) не забил пенальти (вратарь).
На 84-й минуте Руслан Малиновский (Украина) не забил пенальти (вратарь).
Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Шапаренко (Сидорчук, 78), Степаненко, Зинченко — Ярмоленко (Цыганков, 69), Яремчук (Беседин, 70), Малиновский (Соболь, 90+2).
Северная Македония: Димитриевски — С. Ристовски, Д. Велковски (Тричковски, 86), Муслиу — Николов (Трайковски, 46), Адеми (Ристевский, 85), Спировски (Чурлинов, 46), Алиоски — Бардхи (Аврамовски, 77) — Пандев, Эльмас.
Предупреждения: Шапаренко — Велкоски, Аврамовски
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