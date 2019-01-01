Украина дважды забила Северной Македонии в первом тайме

Подопечные Шевченко ушли на перерыв с комфортным преимуществом по счету.

Украина — Северная Македония, Getty Images

Сборная Украины в на поле Национального стадиона в Бухаресте проводит поединок второго тура чемпионата Европы-2020 в рамках группы C против национальной команды Северной Македонии и уже к перерыву сумела отличиться двумя забитыми мячами.

"Сине-желтые" в достаточно раскованном стиле начали играть уже со стартовых минут встречи, поэтому с каждой новой атакой отвоевывали все больше пространства на чужой половине. Не заставили себя ждать и голевые моменты. В частности, Роман Яремчук и Руслан Малиновский упустили возможности открыть счет, а уже в середине тайма к ним присоединился еще и Андрей Ярмоленко.

К счастью, упущенный автором нашего первого гола в текущей кампании момент стал лишь предвестником к очередному взятию ворот с его стороны. С заработанного углового на левом фланге Александр Караваев сумел завершить подачу роскошной передачей с ближней штанги на дальнюю, где уже располагался один из лидеров наших атак.

Останавливаться было нельзя, да и мы не собирались этого делать. "Сине-желтые" переждали фрагмент активности оппонентов, после чего провели разительную атаку правым флангом, которую увенчала голевая передача Ярмоленко на Яремчука, после которой Роман из пределов штрафной переиграл голкипера.

Соперники несколько раз опасно подходили к нашим воротам, и даже сумели забить один гол. Вот только мастерству Пандева в единоборстве против Забарного и Бущана предшествовал офсайд, поэтому Северная Македония так и ушла на перерыв с отставанием в два мяча. Хочется верить, что этот разрыв будет дальне только расти.

Матч Украина — Северная Македония начался в 16:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.