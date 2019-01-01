15 Июн
19:00
Венгрия
ВЕН
0
Португалия
ПОР
3
15 Июн
22:00
Франция
ФРА
1
Германия
ГЕР
0
16 Июн
16:00
Финляндия
ФИН
0
Россия
РОС
1
16 Июн
19:00
Турция
ТУР
0
Уэльс
УЭЛ
2
16 Июн
22:00
Италия
ИТА
3
Швейцария
ШВЦ
0
17 Июн
LIVE
Украина
УКР
2
Северная Македония
МАК
1
17 Июн
19:00
Дания
ДАН
Бельгия
БЛГ
17 Июн
22:00
Нидерланды
НИД
Австрия
АВС
18 Июн
16:00
Швеция
ШВЕ
Словакия
СВК
18 Июн
19:00
Хорватия
ХОР
Чехия
ЧЕХ
18 Июн
22:00
Англия
АНГ
Шотландия
ШОТ
19 Июн
16:00
Венгрия
ВЕН
Франция
ФРА
19 Июн
19:00
Португалия
ПОР
Германия
ГЕР
19 Июн
22:00
Испания
ИСП
Польша
ПОЛ
20 Июн
19:00
Швейцария
ШВЦ
Турция
ТУР
20 Июн
19:00
Италия
ИТА
Уэльс
УЭЛ
21 Июн
19:00
Украина
УКР
Австрия
АВС
21 Июн
19:00
Северная Македония
МАК
Нидерланды
НИД
21 Июн
22:00
Россия
РОС
Дания
ДАН
21 Июн
22:00
Финляндия
ФИН
Бельгия
БЛГ
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
Англия
АНГ
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
ШОТ
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Украина дважды забила Северной Македонии в первом тайме

Подопечные Шевченко ушли на перерыв с комфортным преимуществом по счету.

Украина — Северная Македония, Getty Images
Украина — Северная Македония, Getty Images

Сборная Украины в на поле Национального стадиона в Бухаресте проводит поединок второго тура чемпионата Европы-2020 в рамках группы C против национальной команды Северной Македонии и уже к перерыву сумела отличиться двумя забитыми мячами.

"Сине-желтые" в достаточно раскованном стиле начали играть уже со стартовых минут встречи, поэтому с каждой новой атакой отвоевывали все больше пространства на чужой половине. Не заставили себя ждать и голевые моменты. В частности, Роман Яремчук и Руслан Малиновский упустили возможности открыть счет, а уже в середине тайма к ним присоединился еще и Андрей Ярмоленко.

К счастью, упущенный автором нашего первого гола в текущей кампании момент стал лишь предвестником к очередному взятию ворот с его стороны. С заработанного углового на левом фланге Александр Караваев сумел завершить подачу роскошной передачей с ближней штанги на дальнюю, где уже располагался один из лидеров наших атак.

Останавливаться было нельзя, да и мы не собирались этого делать. "Сине-желтые" переждали фрагмент активности оппонентов, после чего провели разительную атаку правым флангом, которую увенчала голевая передача Ярмоленко на Яремчука, после которой Роман из пределов штрафной переиграл голкипера.

Соперники несколько раз опасно подходили к нашим воротам, и даже сумели забить один гол. Вот только мастерству Пандева в единоборстве против Забарного и Бущана предшествовал офсайд, поэтому Северная Македония так и ушла на перерыв с отставанием в два мяча. Хочется верить, что этот разрыв будет дальне только расти.

Матч Украина — Северная Македония начался в 16:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 2 2 0 0 6 0 6
Уэльс УЭЛ 2 1 1 0 3 1 4
Швейцария ШВЦ 2 0 1 1 1 4 1
Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
Нидерланды НИД 1 1 0 0 3 2 3
Украина УКР 1 0 0 1 2 3 0
Северная Македония МАК 1 0 0 1 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Словакия СВК 1 1 0 0 2 1 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Швеция ШВЕ 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0