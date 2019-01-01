Малиновский не реализовал пенальти в ворота Северной Македонии
Украинский хавбек не воспользовался возможностью увеличить преимущество своей команды.
В поединке второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Украины сошлась в противостоянии с командой Северной Македонии.
При счете 2:1 в пользу подопечных Андрея Шевченко на 83-й минуте встречи арбитр воспользовался системой VAR и назначил пенальти в ворота северомакедонской команды за игру рукой.
К мячу подошел полузащитник Руслан Малиновский, однако голкипер Дмитриевски парировал удар украинского хавбека.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Европы из пяти пробитых пенальти реализован был только один — в исполнении Криштиану Роналду.
Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Украина — Северная Македония вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
Комментарии
18:06:2021
19:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021