Малиновский не реализовал пенальти в ворота Северной Македонии

Украинский хавбек не воспользовался возможностью увеличить преимущество своей команды.

Руслан Малиновский, Getty Images

В поединке второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Украины сошлась в противостоянии с командой Северной Македонии.

При счете 2:1 в пользу подопечных Андрея Шевченко на 83-й минуте встречи арбитр воспользовался системой VAR и назначил пенальти в ворота северомакедонской команды за игру рукой.

К мячу подошел полузащитник Руслан Малиновский, однако голкипер Дмитриевски парировал удар украинского хавбека.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Европы из пяти пробитых пенальти реализован был только один — в исполнении Криштиану Роналду.

Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Украина — Северная Македония вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.