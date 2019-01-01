Украина удержала победу на Северной Македонией
Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, подводят итоги матча чемпионата Европы-2020, в котором сборная Украины сумела прервать свою безвыигрышную серию на данном форуме.
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Украина — Северная Македония 2:1
Голы: Ярмоленко, 29, Яремчук, 34 — Алиоски, 57
На 84-й минуте Руслан Малиновский (Украина) не забил пенальти (вратарь).
Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Шапаренко (Сидорчук, 78), Степаненко, Зинченко — Ярмоленко (Цыганков, 69), Яремчук (Беседин, 70), Малиновский (Соболь, 90+2).
Северная Македония: Димитриевски — С. Ристовски, Д. Велковски (Тричковски, 86), Муслиу — Николов (Трайковски, 46), Адеми (Ристевский, 85), Спировски (Чурлинов, 46), Алиоски — Бардхи (Аврамовски, 77) — Пандев, Эльмас.
Предупреждения: Шапаренко — Велкоски, Аврамовски
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