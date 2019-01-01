17 Июн
16:00
Украина
УКР
2
Северная Македония
МАК
1
17 Июн
19:00
Дания
ДАН
Бельгия
БЛГ
17 Июн
22:00
Нидерланды
НИД
Австрия
АВС
18 Июн
16:00
Швеция
ШВЕ
Словакия
СВК
18 Июн
19:00
Хорватия
ХОР
Чехия
ЧЕХ
18 Июн
22:00
Англия
АНГ
Шотландия
ШОТ
19 Июн
16:00
Венгрия
ВЕН
Франция
ФРА
19 Июн
19:00
Португалия
ПОР
Германия
ГЕР
19 Июн
22:00
Испания
ИСП
Польша
ПОЛ
20 Июн
19:00
Швейцария
ШВЦ
Турция
ТУР
20 Июн
19:00
Италия
ИТА
Уэльс
УЭЛ
21 Июн
19:00
Украина
УКР
Австрия
АВС
21 Июн
19:00
Северная Македония
МАК
Нидерланды
НИД
21 Июн
22:00
Россия
РОС
Дания
ДАН
21 Июн
22:00
Финляндия
ФИН
Бельгия
БЛГ
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
Англия
АНГ
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
ШОТ
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Де Брюйне остался в запасе на матч против Дании

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы B, в котором сыграют Дания и Бельгия.

Кевин де Брюйне, Getty Images
Кевин де Брюйне, Getty Images

Продолжится игровой день чемпионата Европы-2020 матчем в рамках группы B, в котором Дания в Копенгагене будет принимать Бельгию.

После инцидента с Кристианом Эриксеном в игре против Финляндии (0:1), Касперу Хьюлманду пришлось применить ротацию в стартовом составе своей команды. Так, Даниэль Васс был перемещен в центральную линию, в то время как место на правом фланге обороны займет Кристенсен, а в центр защиты отправится Вестергор. Атаку датчан возглавит Дамсгор.

Со стороны Роберто Мартинеса, на фоне игры против России (3:0), мы увидели изменения в тройке центральных защитников: Денайер сменил Бояту, а также травмированного Кастаня на постоянной основе сменил Тома Менье. В то же самое время, Кевин де Брюйне вернулся в заявку, но только на скамейку запасных.

Дания: Шмайхель — Кристенсен, Кьер, Вестергор, Мехле — Васс, Хойбьерг, Дилейни — Поульсен, Дамсгор, Брайтвейт.

Запасные: Лессль, Роннов, Андерсен, Сков, Сков-Ольсен, Дольберг, Йоргенсен, Нергор, Стрюгер-Ларсен, Винн, Корнелиус, М. Йенсен, Бойлесен.

Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Денайер, Вертонген — Менье, Тилеманс, Дендонкер, Т. Азар — Мертенс, Лукаку, Карраско.

Запасные: Миньоле, Селс, Вермален, Боята, Витсель, де Брюйне, Э. Азар, Бентеке, Батшуайи, Троссард, Докю, Прат.

Матч Дания — Бельгия начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 2 2 0 0 6 0 6
Уэльс УЭЛ 2 1 1 0 3 1 4
Швейцария ШВЦ 2 0 1 1 1 4 1
Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
Нидерланды НИД 1 1 0 0 3 2 3
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Словакия СВК 1 1 0 0 2 1 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Швеция ШВЕ 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0