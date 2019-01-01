Де Брюйне остался в запасе на матч против Дании

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы B, в котором сыграют Дания и Бельгия.

Кевин де Брюйне, Getty Images

Продолжится игровой день чемпионата Европы-2020 матчем в рамках группы B, в котором Дания в Копенгагене будет принимать Бельгию.

После инцидента с Кристианом Эриксеном в игре против Финляндии (0:1), Касперу Хьюлманду пришлось применить ротацию в стартовом составе своей команды. Так, Даниэль Васс был перемещен в центральную линию, в то время как место на правом фланге обороны займет Кристенсен, а в центр защиты отправится Вестергор. Атаку датчан возглавит Дамсгор.

Со стороны Роберто Мартинеса, на фоне игры против России (3:0), мы увидели изменения в тройке центральных защитников: Денайер сменил Бояту, а также травмированного Кастаня на постоянной основе сменил Тома Менье. В то же самое время, Кевин де Брюйне вернулся в заявку, но только на скамейку запасных.

Дания: Шмайхель — Кристенсен, Кьер, Вестергор, Мехле — Васс, Хойбьерг, Дилейни — Поульсен, Дамсгор, Брайтвейт.

Запасные: Лессль, Роннов, Андерсен, Сков, Сков-Ольсен, Дольберг, Йоргенсен, Нергор, Стрюгер-Ларсен, Винн, Корнелиус, М. Йенсен, Бойлесен.



Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Денайер, Вертонген — Менье, Тилеманс, Дендонкер, Т. Азар — Мертенс, Лукаку, Карраско.