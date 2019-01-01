Гол Поульсена — второй по скорости в истории чемпионатов Европы

Датчанин отметился в воротах сборной Бельгии.

Поульсен, Getty Images

В рамках второго тура Евро-2020 сборная Дании обыгрывает сборную Бельгии со счетом 1:0.

Автором забитого мяча уже на второй минуте матча форвард хозяев Юссуф Полульсен. Этим голом он вошел в историю.

Забивши на 1:39 мяч Поульсена стал вторым по скорости в истории чемпионатов Европы. Впереди лишь гол россиянина Кириченко в ворота сборной Греции в 2004 году (на 1:05).

Отметим, что на Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Дания — Бельгия.