Гол Поульсена — второй по скорости в истории чемпионатов Европы
Датчанин отметился в воротах сборной Бельгии.
Поульсен, Getty Images
В рамках второго тура Евро-2020 сборная Дании обыгрывает сборную Бельгии со счетом 1:0.
Автором забитого мяча уже на второй минуте матча форвард хозяев Юссуф Полульсен. Этим голом он вошел в историю.
Забивши на 1:39 мяч Поульсена стал вторым по скорости в истории чемпионатов Европы. Впереди лишь гол россиянина Кириченко в ворота сборной Греции в 2004 году (на 1:05).
Отметим, что на Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Дания — Бельгия.
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