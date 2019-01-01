Карьера Кастаня была под вопросом из-за столкновения с россиянином Кузяевым

Футболисту провели сложную операцию.

Тимоти Кастань, Getty Images

В матче первого тура Евро-2020 между сборными Бельгии и России произошел неприятный эпизод.

В середине первого тайма полузащитник сборной Бельгии Тимоти Кастань столкнулся головами с Далером Кузяевым.

В итоге оба футболиста покинули поле. Однако если про травму россиянина никаких вестей не было, то про повреждение Кастаня стало известно почти сразу. У игрока перелом глазницы из-за которого он не поможет Бельгии на Евро-2020.

Футболиста сразу отвезли в больницу, где провели сложную шестичасовую операцию. Как сообщил бельгийский источник Het Laatste Nieuws, если бы удар пришелся на три см выше, игроку, с большой долей вероятности, пришлось бы завершить карьеру.

На данный момент футболист будет восстанавливаться приблизительно полтора или два месяца.

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