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Де Лигт начнет матч против Австрии с первых минут

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы C, в котором сыграют Нидерланды и Австрия.

Маттейс де Лигт, Getty Images
Маттейс де Лигт, Getty Images

Очередной игровой день чемпионата Европы-2020 завершится поединком, в исходе которого есть персональный интерес украинского болельщика — в рамках группы C Нидерланды будут принимать Австрию.

После победы над командой Андрея Шевченко (3:2), Франк де Бур провел всего одну замену в стартовом составе своей команды — вместо Юрьена Тимбера с первых минут будет играть Маттейс де Лигт.

Со стороны Франко Фода, на фоне победы над Северной Македонией (3:1), изменений в кадрах мы не увидели, разве что Марко Арнаутович из-за слишком длинного языка и последовавшей дисквалификации выпал из заявки.

Нидерланды: Стекеленбург — Думфрис, де Врей, де Лигт, Блинд, ван Анхолт — де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг — Вегхорст, Депай.

Запасные: Крул, Бизот, Велтман, Аке, Вейндал, Бергейс, Л. де Йонг, Промес, Клаассен, Гравенберх, Мален, Тимбер.

Австрия: Бахманн — Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Ульмер — Баумгартнер, К. Шлагер, Лаймер, Алаба — Забитцер, Грегорич.

Запасные: А. Шлагер, Перван, Ильсанкер, Гриллич, Линхарт, Триммель, Шауб, Шопф, Онисиво, Лазаро, Каладжич, Фридль.

Матч Нидерланды — Австрия начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 2 2 0 0 6 0 6
Уэльс УЭЛ 2 1 1 0 3 1 4
Швейцария ШВЦ 2 0 1 1 1 4 1
Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
Нидерланды НИД 1 1 0 0 3 2 3
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Словакия СВК 1 1 0 0 2 1 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Швеция ШВЕ 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0