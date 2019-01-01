Де Лигт начнет матч против Австрии с первых минут

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы C, в котором сыграют Нидерланды и Австрия.

Маттейс де Лигт, Getty Images

Очередной игровой день чемпионата Европы-2020 завершится поединком, в исходе которого есть персональный интерес украинского болельщика — в рамках группы C Нидерланды будут принимать Австрию.

После победы над командой Андрея Шевченко (3:2), Франк де Бур провел всего одну замену в стартовом составе своей команды — вместо Юрьена Тимбера с первых минут будет играть Маттейс де Лигт.

Со стороны Франко Фода, на фоне победы над Северной Македонией (3:1), изменений в кадрах мы не увидели, разве что Марко Арнаутович из-за слишком длинного языка и последовавшей дисквалификации выпал из заявки.

Нидерланды: Стекеленбург — Думфрис, де Врей, де Лигт, Блинд, ван Анхолт — де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг — Вегхорст, Депай.

Запасные: Крул, Бизот, Велтман, Аке, Вейндал, Бергейс, Л. де Йонг, Промес, Клаассен, Гравенберх, Мален, Тимбер.



Австрия: Бахманн — Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Ульмер — Баумгартнер, К. Шлагер, Лаймер, Алаба — Забитцер, Грегорич.