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Дания — Бельгия 1:2 Видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Дания - Бельгия, getty images
Дания - Бельгия, getty images

Сборная Бельгии в рамках поединка второго тура группового этапа чемпионата Европы добилась победы над Данией.

Подопечные Роберто Мартинеса смогли перевернуть ход встречи после выхода на поле Кевина де Брюйне во втором тайме.

Предлагаем вам обзор встречи:

Дания — Бельгия 1:2
Голы: Поульсен, 2 — Т. Азар, 55, де Брюйне, 70

Дания: Шмайхель — Кристенсен, Кьер, Вестергор (Сков-Ольсен, 84), Мехле — Васс (Стригер Ларсен, 61), Хойбьерг, Дилейни (М. Йенсен, 72) — Поульсен (Нергор, 62), Дамсгор (Корнелиус, 72), Брайтвейт.

Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Денайер, Вертонген — Менье, Тилеманс, Дендонкер (Витсель, 59), Т. Азар (Вермален, 90+5) — Мертенс (де Брюйне, 46), Лукаку, Карраско (Э. Азар, 59).

Предупреждения: Васс, Йенсен — Т. Азар.

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