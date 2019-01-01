Саутгейт анонсировал появление Магуайра в матче против Шотландии
Футболист, по всей видимости, готов сыграть.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт перед игрой третьего тура Евро-2020 против сборной Шотландии анонсировал появление на поле Гарри Магуайра.
"Магуайр точно выйдет на поле завтра. Мы должны принять решение, готов ли он начать со стартовых минут, но мы действительно довольны его прогрессом восстановления.
Он тренировался с командой уже четыре или пять дней, и все у него было в порядке. С каждой тренировкой он все увереннее. Думаю, он на верном пути", — рассказал Саутгейт.
Напомним, Магуайр получил травму в матче 35-го тура чемпионата Англии против Астон Виллы. У него выявили повреждение связок голеностопа.
Отметим, что матч Англия — Шотландия состоится 18 июня и начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.
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