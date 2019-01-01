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Саутгейт анонсировал появление Магуайра в матче против Шотландии

Футболист, по всей видимости, готов сыграть.

Гарет Саутгейт, Getty Images
Гарет Саутгейт, Getty Images

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт перед игрой третьего тура Евро-2020 против сборной Шотландии анонсировал появление на поле Гарри Магуайра.

"Магуайр точно выйдет на поле завтра. Мы должны принять решение, готов ли он начать со стартовых минут, но мы действительно довольны его прогрессом восстановления.

Он тренировался с командой уже четыре или пять дней, и все у него было в порядке. С каждой тренировкой он все увереннее. Думаю, он на верном пути", — рассказал Саутгейт.

Напомним, Магуайр получил травму в матче 35-го тура чемпионата Англии против Астон Виллы. У него выявили повреждение связок голеностопа.

Отметим, что матч Англия — Шотландия состоится 18 июня и начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

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Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
Нидерланды НИД 1 1 0 0 3 2 3
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Словакия СВК 1 1 0 0 2 1 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Швеция ШВЕ 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
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Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0